【専門家の目｜太田宏介】ブラックバーンMF森下龍矢が決勝弾をアシストイングランド2部のブラックバーンは現地時間4月3日、リーグ戦40節でバーミンガムと対戦し1-0で勝利を収めた。ブラックバーンのMF森下龍矢は決勝ゴールをアシストしたなか、元日本代表DF太田宏介氏が言及した。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇スコアレスで迎えた後半24分、パスを受けた森下はパスを受けると反転して相手を置き去り