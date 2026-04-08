半導体を中心にした輸出好調を受け、韓国の2月の経常黒字が過去最大となった。韓国銀行（韓銀）が8日発表した国際収支暫定統計によると、2月の経常収支は231億9000万ドル（約34兆7000億ウォン、約3兆6760億円）の黒字となった。これは月間基準の過去最大で、経常収支は34カ月連続の黒字。今年1〜2月の経常黒字は364億5000万ドルと、前年同期（99億ドル）比で約3．7倍。項目別には貿易収支が233億6000万ドルの黒字で、過去最高を更