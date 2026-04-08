LGエレクトロニクスは7日、1−3月期の連結基準営業利益が速報値で1兆6736億ウォンとなり前年同期比32．9％増加したと公示した。ソ昨年10−12月期に業況不振から9年ぶりに四半期赤字を記録したLGエレクトロニクスが1四半期ぶりに1兆ウォンを超える営業利益をたたき出して黒字転換に成功した。LGエレクトロニクスは7日、1−3月期に連結基準で売上額23兆7330億ウォン（約2兆5187億円）、営業利益1兆6736億ウォンの実績（速報値）を記