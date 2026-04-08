ハリウッド俳優のメリル・ストリープとアン・ハサウェイが韓国を訪れた。映画『プラダを着た悪魔2』のプロモーションで来韓したメリル・ストリープとアン・ハサウェイは、7日に韓国に到着した。アン・ハサウェイは8日、自身のSNSに韓国・仁川（インチョン）空港に到着したことを知らせる動画を投稿した。アン・ハサウェイは、映画に登場する「セルリアンブルー」があしらわれたフーディーを日本語表記のものから韓国語表記のものに