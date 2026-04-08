米国とイランが2週間の停戦に合意し、中東地域の緊張が緩和する兆しが表れると、国際原油価格が急落した。8日のブルームバーグ通信によると、米国産標準油種（WTI）の5月渡しが午前8時5分（日本時間）基準で前日比12．49％下落した1バレルあたり98．84ドルとなった。2日以来、初めて取引時間中に100ドルを割った。原油価格はトランプ米大統領が停戦合意を公開した直後に急激に下落した。トランプ大統領は7日（現地時間）、自身のSN