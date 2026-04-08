「びっくりドンキー」のグランドメニューがリニューアルし、新メニューが仲間入り！「ガーリックチキン＆ハンバーグステーキ」「ガーリックチキンステーキ」「ネギ塩サラダ」「珈琲パフェ」など8品が定番メニューに加わります☆ びっくりドンキー「グランドメニュー」リニューアル リニューアル日：2026年4月8日（水）販売店舗：全国のびっくりドンキー店舗 ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」のグラ