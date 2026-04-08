指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・=LOVEの最新シングル「劇薬中毒」が、8日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」で自身通算7作目となる1位を獲得した。【動画】=LOVE（イコールラブ）の最新シングル「劇薬中毒」ミュージックビデオ週間ポイントは37.3万PT（372,904PT）で、前回1位を獲得した「ラブソングに襲われる」（2025年10月20日付：341,513PT）を上回る自己最高を記録。自身通算2作目の週間30万PT