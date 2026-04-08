宮城と佐賀で相次いで軽自動車の死亡事故が起きた。宮城・岩沼市では正面衝突で70代男性が死亡。佐賀・唐津市では多重事故に巻き込まれ40代男性が死亡している。大型トラックと正面衝突70代男性死亡宮城・岩沼市の県道「塩釜亘理線」で6日午前、歩道の縁石に突っ込んで止まる軽自動車。運転席のドアはひしゃげ、前も原形をとどめていない。軽自動車は対向車線を走っていた大型トラックと正面衝突。トラックも運転席のドアが大きく