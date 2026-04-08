＜8日（水）の天気＞高気圧に覆われて、全国的に日差しが届いています。寒気の影響で、北海道〜北陸では朝まで雨や雪の降ったところがありましたが、徐々に晴れ間が戻ってきています。寒気をもたらした強い北風も次第におさまり、おだやかに晴れるところが多いでしょう。北日本ではまだ等圧線の間隔が狭く、西風の強まる時間帯がありそうです。各地で暖かく春らしい陽気になりますが、強い紫外線にはお気をつけください。紫外線は4