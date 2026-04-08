【ソウル＝仲川高志】韓国軍合同参謀本部は８日午前８時５０分頃、北朝鮮が北朝鮮南東部の元山（ウォンサン）付近から日本海に向けて弾道ミサイル数発を発射したと発表した。ミサイルは約２４０キロ・メートル飛行し、落下したという。船舶や航空機の被害は確認されていない。米韓は情報を緊密に共有し、追加発射に備えて北朝鮮の動向を注視している。韓国大統領府の国家安保室は国防省や軍参謀本部の幹部を集めて緊急安保状況