京都府南丹市で行方不明になっている男子児童が通う小学校では、警察などによる見守りが強化されるなか、8日、始業式が行われた。南丹市立園部小学校に通う安達結希さん（11）は、3月23日、父親が小学校に送り届けたのを最後に、行方が分からなくなっている。8日、園部小学校では始業式が行われ、警察や民間のボランティアなどが見守る中、児童が登校した。保護者：親御さんも不安だし、子供の不安の方が強いと思う。心配ですけど