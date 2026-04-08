◇MLB ドジャース4-1ブルージェイズ(日本時間8日、ロジャース・センター)ドジャースの山本由伸投手が今季3度目登板、7回途中1失点で2勝目をあげました。山本投手は初回、先頭をスライダーで空振り三振にとると、続く打者も2球で追い込み最後はシンカーで三振。3人目のゲレーロJr.選手はスライダーで3球三振の圧巻の立ち上がりを見せました。2回は先頭にライトの頭を越えるツーベースを打たれますが、続く岡本和真選手をセカンドフ