犬が『大喜び』しているときにみせるサイン５選 飼い主と遊んでいるとき、おやつがもらえるとき、楽しいところに連れて行ってもらったとき……など、犬はさまざまな場面で喜びを表現してくれます。 では、犬が大喜びしているとき、どのような行動を見せるのでしょうか。 1.目を大きく開き口角を上げる 犬は大喜びしているとき、まるで笑っているかのような表情を見せることが多くみられます。目は大きく開き、キラキラと輝い