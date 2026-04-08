22年越しで全通した「渋川西バイパス」2026年3月14日（土）、群馬県渋川市で国道17号「渋川西バイパス」が全面開通しました。国道17号「中村」交差点と、国道353号の広域バイパスである上信道の「金井IC」とを結ぶ、延長5.0kmの道路です。都市計画決定は2004年で、22年をかけての完成となりました。 【あ、危ない…】これが開通した「渋川西バイパス」と「上信道」です（地図／写真）今回開通したのは、通称・市役所通りの「渋