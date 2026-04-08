【2026 MODEL CARS】日本を代表するダイキャスト製ミニカー「トミカ」シリーズが56年目の歩みを続けている。半世紀を超える歴史の中で様々な展開を打ち出し、トミカファミリーは拡大の一途。その「トミカ」が進もうとしている現在と未来を探る。＊＊＊「トミカ誕生55周年（2025）の取り組みの中でも『TOMICA OWNERS MEETING』は、長年のファンへ感謝を伝え交流を図る絶好の機会となりました。好評をいただき、今年から恒例