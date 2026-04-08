隅田川花火実行委員会は、隅田川花火大会を7月25日に開催する。開催時間は午後7時から8時半まで。桜橋下流〜言問橋上流と駒形橋下流〜厩橋上流の2つの会場から、合わせて約2万発を打ち上げる。荒天中止。隅田川花火大会は、1978年に初めて開催。江戸川区花火大会とともに、東京二大花火大会の一つで、毎年2万発以上を打ち上げる。2019年には959,000人が観覧した。