関西エアポートは、関西国際空港第1ターミナル国際線出国エリアの新商業エリアを6月2日にオープンする。リノベーションの最終フェーズで、2023年12月に運用を開始した国際線出国エリアを南北に拡張した新区画に、ラグジュアリーブランドをはじめ、国内空港初出店の店舗や、キャラクターグッズ・名産品を扱う物販店、ファストフード店、和食店が集まるフードコートなど計24店舗をオープンする。オープンするのは、「バーバリー」、