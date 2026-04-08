スカイマークは、東京/羽田〜福岡線で4月から5月にかけて臨時便を運航する。4月30日・5月1日に各1往復2便、計4便を運航する。同日は定期便を含め1日計13便となる。航空券は4月7日午後4時から販売を開始した。■ダイヤSKY991東京/羽田（13：15）〜福岡（15：10）／4月30日SKY997東京/羽田（17：50）〜福岡（19：50）／5月1日SKY908福岡（16：45）〜東京/羽田（18：25）／4月30日SKY990福岡（20：50）〜東京/羽田（22：30）