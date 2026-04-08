アメリカがイランへの攻撃を２週間停止すると発表したことを受けて、吉村知事は「ひとまずほっとしている」と、早期解決に向けての期待を口にしました。 【写真を見る】「ひとまずほっとしている」アメリカがイランへの攻撃一時停止を発表吉村知事が早期解決に向けての期待を述べる（山形） アメリカのトランプ大統領は、日本時間の午前７時半すぎ、イランへの攻撃を２週間停止することを明らかにしました。 きょうの定例会見