グーグル（Google）は、Android XR向けに没入感を高める5つの新機能の提供を開始した。没入型のアプリやゲームをGeminiとあわせて楽しめるSamsungのヘッドセット「Galaxy XR」向けに、順次アップデートが展開される。 Galaxy XRヘッドセットでサッカーの試合を観戦する様子のイメージ。3つの大きな仮想スクリーンが浮かび上がっている 2Dコンテンツの自動空間化 実験的な機能と