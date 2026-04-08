警察官などになりすまし山形県鶴岡市の７０代女性から現金１０００万円をだまし取ったとして、神奈川県の３２歳の女がきのう（７日）逮捕されました。女は現金を回収する「受け子」とみられています。 【写真を見る】警察官などになりすまし...現金の入った紙袋を回収した「受け子」とみられる女(32)を逮捕70代女性から現金1000万円だましとる 詐欺の疑いで逮捕されたのは、神奈川県に住む無職の女（３２）です。 警察により