レアル・マドリーは現地４月７日、チャンピオンズリーグ準々決勝の第１レグで、伊藤洋輝が所属するバイエルン・ミュンヘンとホームで対戦。相手側の伊藤はベンチ入りも出番なしに終わったなか、１−２で敗れた。前半終了間際の41分にルイス・ディアス、後半開始早々の46分にハリー・ケインに被弾後、74分に絶対エースのキリアン・エムバペに１点を返したが、反撃はそこまで。１点ビハインドで第２レグに臨むこととなった。失