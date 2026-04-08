山本は7回途中1失点で2勝目をあげた(C)Getty Images屈辱の6連敗ブルージェイズは現地4月7日に本拠地で行われたドジャース戦に1−4と敗れた。WS再戦となったこのシリーズ、先発の山本由伸とのマッチアップが注目されたが、ブルージェイズ打線は山本や救援陣を打ち崩せず、ファンに怒りが広がっている。【動画】立ち上がりから全開！山本由伸がブルージェイズ打線を3者連続三振に斬る山本の立ち上がりは完璧だった。敵地に大き