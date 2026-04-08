タレントの新山千春（45）が8日までに自身のインスタグラムを更新。愛車に乗ってドライブしたことを明かした。新山は25歳からジープを乗り継ぐジープ好きとして知られているが、先月、トヨタ「ランドクルーザー70」を納車したことを明かした。「ランクルに乗ってドライブ！」とつづり、愛車の側でドリンクを飲む姿や自然を楽しむ姿を公開した。「自然の中で、鳥の囀りを聞いたり、時間気にせず焚き火してからの温泉！！自然