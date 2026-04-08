◇インターリーグブルージェイズ1―4ドジャース（2026年4月7日トロント）ブルージェイズは7日（日本時間8日）、ドジャースに1―4で敗れて6連敗。岡本和真内野手（29）は山本由伸投手（27）から第3打席で二塁打を放ち、4打数1安打だった。日本では8打数4安打、1本塁打2打点と攻略していた山本とのメジャーでの初対決について岡本は「日本でも対戦は少なかったですし、テレビで見ていたので今日は凄く楽しみにして打席に立