SNS上で一般市民を中傷する内容の投稿を複数回行ったとして、陸上自衛隊員が停職の懲戒処分を受けました。 停職40日の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊伊丹駐屯地・第36普通科連隊に所属する3等陸曹（40）です。 伊丹駐屯地によると、この3等陸曹は去年2月～9月、SNS上で一般市民を中傷する内容の投稿を複数回行い、名誉を毀損したということです。 一般市民側が“自衛隊員の処遇改善を求める内容”を投稿し、それに対し