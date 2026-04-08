お笑い芸人・ケンドーコバヤシ（53）が7日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（深夜火曜0・59）に出演。人気芸人の妻とのエピソードを語った。ケンコバは「こないだ、ケツの奥様と、ケツと3人でご飯行って来まして」と、自身の冠ラジオでレギュラー共演しているお笑いコンビ「ニッポンの社長」ケツと、ケツの妻と3人で焼き鳥店で食事したと切り出した。ケツの妻について「僕のやってるラジオに投稿してくるんですよ。ペンネ