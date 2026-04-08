自転車で走行中、職務質問しようとした警察官に背後から服をつかまれて転倒し膝をケガしたなどとして大阪府内に住む男性が府に賠償を求めて提訴しました。 【写真を見る】“自転車で走行中に警察官に服をつかまれ転倒しけが”訴える男性「違法な職務質問だ」大阪府に賠償求め提訴弁護士「自転車から引きずりおろしてまで質問しなければいけないか?」 提訴したのは、大阪府内に住む会社員の男性（40代）です。 訴状に