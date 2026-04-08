歴史に名を残すほどの実力があっても、人に教えることに不向きな人物は誰か。歴史家・作家の加来耕三さんは「豊臣秀吉は、信長の様子を見て反面教師とし、成長した。同じように師匠には決して向かないが大きな功績を上げた高僧、剣豪がいる」という――。※本稿は、加来耕三『歴史の一流は「師匠」から何を学んだのか』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。本能寺焼討之図（楊斎延一画）（写真＝ブレイ