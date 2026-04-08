【リボルテック ミユ】 4月8日 公開 近日予約開始予定 海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック ミユ」の予約受付を近日開始すると発表した。 本製品は「ブルーアーカイブ」に登場する「SRT特殊学園」、「RABBIT小隊」に所属する1年生「霞沢ミユ」を立体化するもの。特徴的な布を巻き付けてカモフラージュしたスナイパーライフルや、所々に被っ