【にゃんこのハンバーガー屋さん】 4月17日～ 順次発売 価格：1回400円 「にゃんこのハンバーガー屋さん」 ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「にゃんこのハンバーガー屋さん」を4月17日より順次発売する。価格は1回400円。 本商品は、ハンバーガー屋をモチーフとしたカプセルトイ。ね