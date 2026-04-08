&TEAMが、世界が注目する大規模チャリティ公演「Global Citizen Live」のヘッドライナーに抜擢された。4月7日、国際市民団体「Global Citizen」は公式サイトを通じて、6月18日に東京国際フォーラムで「Global Citizen Live: Tokyo」を開催すると発表した。【写真】「頭身バグってる」&TEAM・KのCG級スタイル本公演には、ヘッドライナーを務める&TEAMのほか、日系アメリカ人アーティストのAI（アイ）や千葉雄喜、MCとし