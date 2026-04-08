第７５回川崎記念・Ｊｐｎ１は８日、川崎競馬場で全国の強豪１１頭（ＪＲＡ６、南関東４、他地区１）が２１００メートルを争う。浦和記念、平安Ｓと重賞を２勝し、昨年末の東京大賞典で３着と、着実に力をつけているアウトレンジが逆転を狙う。◆主な出走馬の陣営コメント◆〈２〉内田勝調教師（グリューヴルム）「前走の金盃を勝ってくれてよかった。７歳だけど大事に使われてきたので馬が若いね。着実に良くなっている」〈