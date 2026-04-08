【「みんなのハロ」プロジェクト】 4月7日発表 会場：いなぎ発信基地ペアテラス スペースエントリーは4月7日、稲城市の「いなぎ発信基地ペアテラス」にて、『機動戦士ガンダム』に登場するペットロボット「ハロ」をモチーフに、大河原邦男氏がデザインした自律型宇宙ロボット「みんなのハロ」を組み立て、国際宇宙ステーション(ISS)に打ち上げて「きぼう」日