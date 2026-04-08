日本女子プロゴルフツアーの富士フイルム・スタジオアリス女子オープンは１０日から３日間、埼玉・石坂ＧＣ（６５８０ヤード、パー７２）で行われる。８日、第１日の組み合わせが発表された。米女子ツアーを主戦場として今季日本女子ツアーに初参戦する２０１９年全英女子オープン優勝の渋野日向子（サントリー）は、同じく米女子ツアーを主戦場とする竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）と同じ１９９８年度生まれの「黄金世代」の