7日、神奈川県川崎市の製鉄所でクレーンの解体工事中、足場が崩れて5人が転落し3人が死亡した事故で、崩れる直前に複数の作業員がクレーンのおもりの上で作業していたことがわかりました。7日午後、川崎市の「JFEスチール東日本製鉄所」で、高さ40メートルほどあるクレーンの解体工事中、足場が崩れ、男性作業員5人が転落し、小池湧さんと千葉ケン志朗さんら3人が死亡しました。クレーンの先にあった500トンほどのおもりが落下し、