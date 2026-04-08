エプスタイン問題でビル・ゲイツ氏が証言です。「マイクロソフト」の創業者ビル・ゲイツ氏が性的虐待の罪に問われたエプスタイン元被告との交友をめぐり、連邦議会で証言する予定だと複数のアメリカメディアが報じました。6月10日に連邦議会下院の監視・説明責任委員会で行われるということです。ゲイツ氏はこれまでに犯罪行為への関与を否定したうえで、交友について「大きな過ちだった」と謝罪しています。