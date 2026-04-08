きょう未明、東京・渋谷区のブランド品買取店に3人組が侵入し、バッグや貴金属などを盗んで逃走しました。被害は7000万円相当を超えるとの話もあり、警視庁が確認を進めています。きょう午前3時すぎ、渋谷区広尾にあるブランド品の買取店に目出し帽を被った3人組が侵入しました。警備保障会社からの通報を受けて警察官が駆け付けたところ、店のショーケースが割られ、バッグや貴金属などが盗まれていたということです。当時、店は