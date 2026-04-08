国道での死亡事故が相次いでいることを受けて、県警察本部はきょう、国道8号でヘリコプターやパトカーなどによる一斉の取り締まりを行っています。富山市下飯野の県警機動センターでは、警察官が県警ヘリコプター「つるぎ」と白バイ8台、パトカー3台に乗り込み悪質、危険運転など違法車両の取り締まりに出発しました。県内では先月、富山市の国道8号で親子2人が亡くなる事故など死亡事故が相次いで