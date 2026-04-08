県内の多くの小中学校できょう始業式が行われ、気持ち新たに新学年が始まりました。このうち、富山市の堀川小学校では新2年生から6年生およそ450人が始業式に出席し、石田和義校長は新学年のスタートに合わせ「自分のしたいことに進んで取り組んでほしい」と呼びかけました。4年生に進級した子どもたちは新しい教室で担任の先生やクラスメートと言葉を交わし、これから始まる一年に期待を膨らませていました。「きょう