双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムで、ベビーサークルを親子で満喫している模様を投稿しています。 【写真を見る】【 中川翔子 】双子と「ベビーサークルでゴロゴロ」まったり幸せ時間フォロワー反応「ベビーサークルの中が夢の国すぎる」翔子さんは、ベビーサークルで双子と一緒に寝転んでいるところを撮影した写真を複数投稿。サークルは双子と翔子さんがいっしょに寝転