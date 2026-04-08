NiziUの最新アルバム『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』が、8日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において自身通算7作目の1位を獲得。女性アーティストによる「通算1位獲得作品数」記録【※1】で歴代単独1位となった。【集合ショット】天使…？ホワイトで揃えたドレスで登場したNiziU【※1】女性アーティストによる「通算1位獲得作品数」記録TOP31位：NiziU（7作）、2位：TWICE（6作）、3位：LE SSERAFIM、Ado（4