俳優の堤真一（６１）がこのほど、都内で主演を務めるＴＢＳ系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（日曜、後９・００）の舞台あいさつを、共演の山田裕貴（３５）、有村架純（３３）らと実施。同枠の主演が２７年ぶりとなる堤は、撮影での手応えを口にしつつ、終盤に突如、不満を爆発させた。今作はパラスポーツの車いすラグビーが題材。堤演じる難問を解くことだけが生きがいの孤独な天才宇宙物理学者・伍鉄文人が弱小チームを日本一へ導く