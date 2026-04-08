７日に放送された日本テレビ系「Ｘ秒後の新世界」では、「心が折れる」という言葉を最初に使った意外な人物が紹介された。この日は「初めて」にまつわる「新世界」を紹介。その中で「心が折れる」という言葉を最初に使ったとされる人物が紹介された。番組では三省堂国語辞典に載っている「心が折れる」を紹介。そこにあったのがプロレスラーの神取忍の名前だった。神取は、「心が折れる」を最初に使ったのは神取か？という