イラクの首都バグダッドで親イラン民兵組織に誘拐されていたアメリカ人ジャーナリストが7日、解放されました。これに先立ち、イランで3年半、拘束されていたフランス人2人が解放されていて、イランからアメリカへのシグナルだった可能性があります。アメリカ国務省は7日、3月31日、イラク・バグダッドでイラン系民兵組織カタイブ・ヒズボラに誘拐されていたアメリカ人ジャーナリスト、シェリー・キトルソンさんが解放されたと発表