みなさんは、仕事が終わった後も職場からの連絡が気になり、プライベートの時間が落ち着かないと感じたことはありませんか。企業信用調査などを手がける株式会社帝国データバンクが実施した「つながらない権利」に関する企業の動向アンケートで、勤務時間外の連絡に関する対応ルールを設けている企業はわずか11.6%にとどまる一方、ルールの有無にかかわらず勤務時間外に従業員へ連絡を行っている企業は70.0%に達することが明らかに