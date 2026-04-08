新型S2000予想CGに注目集まる！2009年の生産終了以降、未だに復活を希望する声が少なくないホンダのオープン2シータースポーツモデル「S2000」。これは、そんなS2000の2028年モデルと評したレンダリングを、インスタグラムを中心に活動する「Enoch Gonzales」氏が公開したものです。どんな予想CGに仕上がっているのでしょうか。【画像】超カッコいい！ ホンダ新型「“FR”スポーツカーCG」を画像で見る（88枚）S2000は、本田