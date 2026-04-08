4月8日(水)からスタートする経済番組「アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜」（毎週水曜夜11時6分）。初回放送を前に囲み取材が行われ、MCの若林正恭(オードリー)と清水昇エグゼクティブ・プロデューサー(テレビ東京)が登壇。番組の立ち上げから収録の裏側、“経済”という新たなフィールドに挑む思いを語った。【動画】若林正恭×東大発スタートアップ「ハーベストX」独自の技術や発想で常識を超え続ける“日本発の挑戦者”に焦