4月9日（木）深夜24時にスタートするドラマ「惡の華」。原作は、全世界累計325万部を突破した押見修造の同名漫画（※電子コミック含む）。少年・少女たちの「不安」「葛藤」「痛み」を描く壮絶な青春物語として知られ、思春期の心の揺らぎをえぐる衝撃作として支持を集めてきた。「テレ東プラス」は、ダブル主演を務める鈴木福とあのを取材。作品への思い、撮影の裏側について話を聞いた。【動画】ドラマ「惡の華」お気に入り登録