私はアケミ。喫茶店で息子ユウスケの婚約者のキョウカさんと対面し、同居希望に関するすべての真実を共有しました。ユウスケがキョウカさんのことを「何もできない女」と貶めていた証拠を見せると、キョウカさんは絶句して涙を流しました。自分が家事をしたくないがために、私とキョウカさんを嘘で操っていたユウスケの卑劣さに、私は仕返しを誓いました。キョウカさんの協力を得て、私たちは同居を快諾したふりをしてユウスケを油